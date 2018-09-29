Alman polisinden ilginç uyarı: İtişip kakışmayın

3 binden fazla polisin görev yaptığı cami civarında Erdoğan yanlılarının toplanmasından sonra Köln polisi sosyal medya üzerinden de uyarı ve açıklamalar yayınladı. Farklı dillerde yayınlanan mesajlar arasında Türkçe’nin de olması dikkat çekti.

“İTİŞİP KAKIŞMAYIN”

Twitter mesajlarında DİTİB ve Merkez Camii’nin bulunduğu Ehrenfeld semtinde toplanan Erdoğan yanlılarına da seslenen polis, mesajlarından birinde “Kapatılan bölümün ön kısmında bulunan insanlar için çok az alan bulunmakta. Sizin kendi güvenceniz için itişip kalkışmayın, mesafe bırakın” dedi.