Erdoğan’dan Mesut Özil açıklaması

Erdoğan, "Gerek Sayın Steinmeier gerekse Sayın Merkel ile görüşmelerimizde iki ülkeyi yakından ilgilendiren meseleleri samimiyetle ele aldık. Almanya ile bundan sonra ortak menfaatlerimize odaklanmamız gerekiyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya'da doğup büyümüş Mesut Özil'i İlkay'ı fotoğraf çektirdik diye dışladılar. Mesut, Türkiye'ye gol attı, ben de alkışladım" ifadelerini kullandı.

Almanya’da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köln’deki Ditib Merkez Camii’nin açılışında konuştu.

“MESUT, TÜRKİYE’YE GOL ATTI, ALKIŞLADIM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir Mesut Özil, bir İlkay’ımız… İngiltere’de kendileriyle bir fotoğraf çektirdik diye bu toplumdan dışladılar. Alman Milli Takımı’na kadar yükselmiş olan bu iki gencimizin dışlanmasını ben onun Cumhurbaşkanı olarak doğrusu hazmedemedim. Mesut, Türkiye’ye gol attı, ben de alkışladım” şeklinde konuştu.

Erdoğan açıklamalarında, “Bir kez daha özellikle dostum Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’e nazik daveti için teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle güzel bir vesileyle bizleri ağırlayan Köln halkına da gönülden teşekkür ediyorum. Gerek Steinmeir ile gerek Merkel ile görüşmelerimizde iki ülkeyi yakından ilgilendiren meseleleri samimiyetle ele aldık” ifadelerini kullandı.

“DEAŞ’IN İSLAM’LA ALAKASI YOK”

Terör örgütü IŞİD’in İslam ile alakasının olmadığını söyleyen Erdoğan, “Buradan nasibini alan teröre karışmaz. Buradan nasibini alan, İslam barış dinidir. İslamda terörün yeri yoktur. DEAŞ filan falan bunların İslam’la yakından uzaktan alakası yoktur. Bizim bu barış kavramına her müslümanın o anlayışla hareket ederek, hareket etmesi, davranması gerekir” dedi.

Terör örgütleri arasında asla ayrım yapmadıklarını belirten Erdoğan, “15 Temmuz gecesi FETÖ’cü alçaklar tarafından sırf iradesine sahip çıktığı için şehit edilen 251 şehidimizi, 2193 gazimizi nasıl görüyorsak, dünyanın dört bir yanındaki terör kurbanlarını da aynı görüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanmış, Başbakan Angela Merkel ile görüşerek ortak bir basın toplantısı düzenlenmişti.