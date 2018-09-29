Erdoğan, Almanya’da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Buradan Almanya’nın dört bir yanındaki 3,5 milyon kardeşimin her birine en derin saygılarımı gönderiyorum. Kökeni, vatanı, ten rengi farklı olsa da kalbi bizimle çarpan tüm Müslüman kardeşime de selamlarımı iletiyorum.

İlginiz ve ahde vefanız için sizlere teşekkür ediyorum. Almanya ziyaretim vesilesiyle DİTİP Köln Merkez Camii’nin resmi açılışını sizlerle yapmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bir kez daha özellikle dostum Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’e nazik daveti için teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle güzel bir vesileyle bizleri ağırlayan Köln halkına da gönülden teşekkür ediyorum.

Hamd olsun kritik bir dönemde son derece verimli, son derece başarılı bir ziyaret yaptık. Gerek Steinmeir ile gerek Merkel ile görüşmelerimizde iki ülkeyi yakından ilgilendiren meseleleri samimiyetle ele aldık.

Bazı fikir ayrılıklarını bir kenara koyarak bundan sonra ortak menfaatlerimize odaklanmamız gerektiğini vurguladım. Terör örgütleriyle mücadeleden, mülteci krizine, Suriye'deki çatışmalardan ticaret savaşlarına kadar her alanda işbirliğimizi güçlendireceğiz.

Ayrıntılar geliyor...