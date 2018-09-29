Kâbus başladı! Türkiye ve Yunanistan alarmda

Yunanistan'ın birçok bölgesini etkilemeye başlayan tropik kasırga 'Zorba', Güney İon bölgesinde ve Peloponez'in güneybatısında bulunan Pilos bölgesinde 9.0 bofor şiddetinde rüzgar, şiddetli yağmur, toprak kayması ve dev dalgalarla kendini hissettirdi.

DHA / Kasırga birçok yerde elektrik kesintisine neden oldu. Meteoroloji merkezinin son değerlendirmesine göre 'Zorba'nın geçmeyeceği bölgeler Kuzey İon, Epir ve Batı Makedonya bölgeleri olarak açıklandı.

Kasırgadan etkilenmeyeceğine inanılan Doğu Makedonya ve Trakya bölgeleri ise bu doğa olayıyla Pazar günü karşı karşıya gelecekler.

Kasırganın Attika bölgesine bugün öğleden sonra ulaşması bekleniyor.

AccuWeather'in deneyimli meteoroloğu T. Ros Giritin, kuzey ve batı sahilleriyle Yunanistan'ın güneyindeki adalarda çok belirgin bir şekilde baş gösterecek olan kasırganın Türkiye'nin güneybatı sahillerini de vurmasının beklendiğini söyledi.

Kasırganın pazartesiye kadar süreceği düşünülüyor.

ADALARA SEFERLER İPTAL

Pire ve Rafina limanlarından Oniki Ada'ya ve Kiklades Adaları'na seferler iptal edildi, Saronikos Adaları'na sefer yapan gemiler limanda bağlı kaldı. Rio-Antirio seferleri iptal edildi.

Yunanistan üzerinden Türkiye’ye geçmesi beklenen tropik kasırga, Cuma günü İon Denizi'nin doğusunda belirmeye başlamıştı.