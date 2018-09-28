Lavrov: İdlib anlaşması uygulanıyor, tahliye başladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasının uygulandığını, militanların ve ağır silahların tampon bölgeden tahliyesini başladığını belirtti.

Lavrov, bugünkü basın toplantısında, “İki gün önce biz burada İran ve Türkiye dışişleri bakanlarıyla görüştük ve bu anlaşmanın uygulandığını tespit ettik. Bu silahsız bölgeden militanlar ve ağır silahlar tahliye ediliyor” dedi.

Türkiye’nin, politik sürece hazır muhalefeti Nusra’dan ayıracağına söz verdiğini hatırlatan Lavrov, “Bu hiç de kolay bir iş değil. Ama biz yine de Türkiye’nin normal, aklı başında, vatansever muhalefeti Nusra’dan ayırmayı başaracağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.