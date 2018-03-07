Rusya'dan flaş Doğu Guta açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye hükümet güçlerinin başkent Şam kırsalındaki Doğu Guta'da rastgele saldırılar düzenlediği ve zehirli maddeler kullandığı iddialarının asılsız ve absürd olduğunu söyledi.

Haftalık basın toplantısında söz konusu iddialar hakkındaki soruları yanıtlayan Zaharova, "Bazı Batılı başkentlerde yöneltilen Suriye ordusunun Doğu Guta'da rastgele saldırılar düzenlediği iddiaları her zaman olduğu gibi asılsız. Şam'ın zehirli gaz kullandığına dair suçlamalar da, mantıken absürd ve bölgedeki sivillerin acılarının sona ermesine hizmet etmiyor" dedi.

'SİVİL ÖLÜMLERİNİN SORUMLULUĞU MİLİTANLARA AİT'

Zaharova'ya göre Doğu Guta'daki sivil ölümlerinin sorumluluğu militanlara ait.

Militanların bölgede gerilimi azaltma bölgesi kurulduktan sonra doğan fırsatı kullanmak ve Temmuz 2017'de Kahire'de yapılan teröristlerden ayrışma anlaşmasını uygulamak yerine Fetih el Şam'la (eski adıyla El Nusra Cephesi) işbirliği yaptığını kaydeden Zaharova, Doğu Guta'daki sivil ölümlerinin ve sivillerin yaşadığı acıların sorumlusunun militanlar olduğunu vurguladı.