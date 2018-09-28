28 Eylül 2018 20:33

Dünyanın en pahalı ayakkabısı

Dünyanın en pahalı ayakkabısı
17 milyon dolar değerindeki dünyanın en pahalı ayakkabısı Dubai'deki 7 yıldızlı Burj el Arab otelinde sergilendi
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Dünyanın en pahalı ayakkabısı olarak anılan Passion Diamond adlı ayakkabı dün Dubai’de görücüye çıktı. 17 milyon dolar değerindeki yüzlerce elmas, altın ve 2 adet 15 kıratlık elmasla süslenen ayakkabı Burj el Arab otelinde sergilendi.

The Passion Diamond, daha önce dünyanın en pahalı ayakkabısı olarak bilinen ve 5.1 milyon dolar değerindeki Debbie Wingham topuklu ayakkabıyı geride bırakarak dünyanın en pahalısı oldu. Sergilenen ayakkabının 36 numara olduğu, ancak sipariş veren kişinin ayağına özel olarak üretileceği açıklandı.

 

 

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