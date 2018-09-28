Dünyanın en pahalı ayakkabısı olarak anılan Passion Diamond adlı ayakkabı dün Dubai’de görücüye çıktı. 17 milyon dolar değerindeki yüzlerce elmas, altın ve 2 adet 15 kıratlık elmasla süslenen ayakkabı Burj el Arab otelinde sergilendi.

The Passion Diamond, daha önce dünyanın en pahalı ayakkabısı olarak bilinen ve 5.1 milyon dolar değerindeki Debbie Wingham topuklu ayakkabıyı geride bırakarak dünyanın en pahalısı oldu. Sergilenen ayakkabının 36 numara olduğu, ancak sipariş veren kişinin ayağına özel olarak üretileceği açıklandı.