28 Eylül 2018 12:49

Almanya'da kritik görüşme başladı!

Almanya'da kritik görüşme başladı!
Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile olan görüşmesi başladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi başladı.

 

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