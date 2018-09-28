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28 Eylül 2018 12:49
Almanya'da kritik görüşme başladı!
Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile olan görüşmesi başladı.
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Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
’ın Almanya Başbakanı
Angela Merkel
ile görüşmesi başladı.
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