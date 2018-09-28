Protestolar havalimanında başlad!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığının ardından Almanya’ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere dün Berlin’e gitti.

Çok sayıda protesto gösterisinin gölgesinde gerçekleşecek ziyaret için Alman güvenlik birimleri de teyakkuza geçti. Geçmişte ABD başkanı, İsrail cumhurbaşkanı gibi üst düzey davetlilere uygulanan en yüksek koruma tedbirleri Cumhurbaşkanı Erdoğan için de devrede. Ziyareti boyunca diğer eyaletlerden de sağlanan destekle en az 5 bin polis görev yapacak. Erdoğan’ın konvoyunun geçeceği güzergâhlarda yollar belli aralıklarla kapatılacak, Türk heyetinin kalacağı otelin bulunduğu bölge araç trafiğine kapatılacak.

Alman basını polisin verilerine göre ziyaretle ilgili 10 miting için izin alındığını, sadece bugünkü ‘Erdoğan’ı burada görmekten memnun değiliz’ temalı mitinge yaklaşık 10 bin kişinin katılmasının beklendiğini yazdı.

Erdoğan’ın askeri törenle karşılanması ve onuruna bir yemek verilmesi Alman muhalefetinin de tepkileriyle karşılandı. Muhalefet partilerinden bazı siyasetçiler protesto için devlet yemeğine davet edilmelerine rağmen katılmayacaklarını açıkladı.

3 günlük resmi ziyarette Erdoğan bugün mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek. Erdoğan ve Merkel’in çalışma yemeğinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Daha sonra “Neue Wache” anıtını ziyaret edip çelenk bırakacak Erdoğan, önde gelen Alman firmalarıyla yuvarlak masa toplantısına katılacak. Erdoğan akşama da Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’in onuruna verdiği yemeğe katılacak. Bu yemekte Merkel’in olmayacağı açıklandı. Yarın ise Erdoğan, kahvaltıda Merkel ile bir kez daha bir araya gelecek. Öğleden sonra Köln’e hareket edecek Erdoğan burada Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Camii’nin açılışını yapacak. Erdoğan’ın bu ziyaretinde, siyasi miting havasında kapalı salon konuşması olmayacak.

Protestolar havaalanında başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri törenle karşılandığı Almanya ziyaretinin ilk anlarında gazetecilerin protestoları ile karşılaştı. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Erdoğan’ın indiği Tegel Havalimanı’nda “Erdoğan Berlin’e iniyor, gazeteciler cezaevinde” pankartı açtı. Gazetecileri pankartı hem ellerinde taşıdı hem de bir kamyonun arkasına astı.

Önce hukuk devleti sonra yatırım

Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth ise ziyaretten hemen önce Deutschlandfunk radyosuna verdiği mülakatta, geçen yıl Türkiye’den Almanya’ya ‘kabul edilemez hakaretler’ yapıldığını söyledi, “ne olduğunu unutmayacağız” dedi. Buna rağmen işbirliğine hazır olduklarını kaydeden Roth son zamanlarda Türkiye’den gelen dostça sözlerin eylemlerde de kendini göstermesi gerektiğini belirtti. Alman Bakan, Erdoğan ile yapılacak görüşmelerde ‘sadece dostça bir dil’ kullanılmayacağını kaydederek Türkiye’de hâlâ 5 Alman vatandaşının siyasi suçlamalarla cezaevinde bulunmasının da ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi. Türkiye’ye yatırım yapılabilmesi için Alman iş dünyası açısından hukuk devleti ilkelerinde sağlanacak ilerleme, bağımsız yargı gibi konuların önem taşıdığını belirten Roth, “Türkiye’nin tutumunu değiştirmesi gerekiyor, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri gibi temel meselelerde ve siyasi nedenlerle tutuklamalar gibi zorlu bir konuda tutumunu değiştirmesi gerekiyor” diye konuştu.

Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth ise ziyaretten hemen önce Deutschlandfunk radyosuna verdiği mülakatta, geçen yıl Türkiye’den Almanya’ya ‘kabul edilemez hakaretler’ yapıldığını söyledi, “ne olduğunu unutmayacağız” dedi. Buna rağmen işbirliğine hazır olduklarını kaydeden Roth son zamanlarda Türkiye’den gelen dostça sözlerin eylemlerde de kendini göstermesi gerektiğini belirtti. Alman Bakan, Erdoğan ile yapılacak görüşmelerde ‘sadece dostça bir dil’ kullanılmayacağını kaydederek Türkiye’de hâlâ 5 Alman vatandaşının siyasi suçlamalarla cezaevinde bulunmasının da ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi. Türkiye’ye yatırım yapılabilmesi için Alman iş dünyası açısından hukuk devleti ilkelerinde sağlanacak ilerleme, bağımsız yargı gibi konuların önem taşıdığını belirten Roth, “Türkiye’nin tutumunu değiştirmesi gerekiyor, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri gibi temel meselelerde ve siyasi nedenlerle tutuklamalar gibi zorlu bir konuda tutumunu değiştirmesi gerekiyor” diye konuştu