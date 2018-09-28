DHA - ABD Sismik Araştırmalar Merkezi verilerine göre yerel saatle 07:00’de meydana gelen depremin, 6.1 büyüklüğünde ve 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Endonezya’nın Donggala Bölgesi’ne 30.5 kilometre uzaklığında gerçekleşen depremin etkileri hakkında bir bilgi verilmedi.
28 Eylül 2018 12:22
Endonezya’da 6.1 büyüklüğünde deprem
Endonezya açıklarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.
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