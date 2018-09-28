Fotomodel Tara Fares, dün Irak ’ın başkenti Bağdat’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Iraklı bir baba ile Lübnanlı bir annenin kızı olan 1 çocuk annesi Fares, daha önce IŞİD'den ölüm tehditleri almış, Bağdat'ı terk ederek Erbil’de yaşamak zorunda kalmıştı. Bisiklet sürerken silahlı saldırıya uğradığı belirtilen Tara Fares'in, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Fares'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı
28 Eylül 2018 12:17
IŞİD'in tehdit ettiği model öldürüldü
Iraklı fotomodel Tara Fares (22), Bağdat'ta uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Fares, IŞİD'den ölüm tehditleri alıyordu.
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