Brezilya'da 3.4 milyon kişi oy kullanamayacak

Brezilya’da 7 Ekim’de yapılacak devlet başkanı seçimi için parmak izi kaydı yaptırmadıkları gerekçesiyle 3.4 milyon kişi oy kullanamayacak.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, önceki gün aldığı kararla 7 Ekim’de yapılması planlanan devlet başkanı seçimi için parmak izi kaydı yaptırmayan vatandaşların oy kullanmasını yasakladı.

Yasak kararı 2’ye karşı 7 oyla kabul edildi. Hakim Luis Roberto Barroso, vatandaşların oy kullanabilmesi için bugüne kadar bilgilendirilmiş olmama ihtimalinin bulunmadığını dile getirdi.

“Yoksulların oy kullanmasına engel”

Brezilya Sosyalist Partisi, karar üzerine “Bu kişilerin oy kullanmasını yasaklamak, yoksul ve bilgilendirilmemiş kişilerin oy kullanmasını engellemek demektir. Kayıt yaptırmayanların neredeyse yarısı, ülkenin yoksul ve sol partileri destekleyen kesiminin yaşadığı Brezilya’nın kuzeydoğusunda bulunuyor” açıklamasını yaptı.

Brezilya’da anketler, devlet başkanı seçiminde sağ görüşlü Jair Bolsonaro’nun oyların yüzde 27’sini, solun adayı Fernando Haddad’ın yüzde 21’ini alacağı yönünde.

Ülkede 7 Ekim’de yapılacak seçimde adaylardan biri yüzde 50’nin üzerinde oy alamazsa 28 Ekim’de ikinci tur yapılacak.

İlk kez elektronik oy kullanılacak

Seçimin elektronik sistemle yapıldığı Brezilya’da seçmenler 2016’dan bu yana oy kullanabilmeleri için yetkili makamlara parmak izi kaydını yaptırmak zorunda.

Nüfusu 200 milyonu aşan Brezilya’da ilk kez 1996’da hayata geçirilen elektronik oy kullanma sistemi uygulanıyor.

Bu sistemde oylar, internete bağlı olmayan konsollardan hafıza kartıyla toplanıyor ve şifreleniyor. Sonuçlar, bölge seçim merkezleri yoluyla merkezi sisteme aktarılıyor. Uzak bölgelerden ve deniz aşırı büyükelçiliklerden alınan sonuçlar da uydu aracılığıyla yollanıyor.