Steinmeier: Erdoğan'ın ziyareti normalleşme anlamına gelmiyor

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yaptığı devlet ziyaretinin ikili ilişkilerde 'normalleşme' anlamına gelmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, Alman Yazı İşleri Ağı'na (Redaktionsnetzwerk Deutschland) bağlı gazetelere verdiği mülakatta, "Bu ziyaret normalleşmenin bir ifadesi değil. Bundan çok uzağız. Ama bu ziyaret bir başlangıç olabilir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma sabahı Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacak, akşam da Erdoğan onuruna bir yemek verilecek.

'HUKUK DEVLETİ AÇISINDAN GÖRÜNÜR ADIMLAR ATILMADI'

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'de hukuk devleti ilkeleri açısından görünür adımların atılmasını istedi. Steinmeier, "2016'daki darbe girişmi ile yaşanan travmanın ardından hukuk devleti ilkeleri yaklaşımına dönülmesini beklentisi içindeyiz. Medya, yargı ve sendikalar üzerindeki baskıyı kabul edemeyiz" dedi. Alman Cumhurbaşkanı, ancak bu alanlardaki iyileşmenin ardından, Türkiye'nin yeniden Avrupa Birliği ile sıkı ilişkiler kurmayı ümit edebileceğini söyledi.

'TUTUKLU ALMANLAR VE GAZETECİLERİ GÜNDEME GETİRECEĞİM'

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan ile yapacağı görüşmede, Türkiye'de tutuklanan Alman gazetecilerin, diğer medya çalışanlarının ve tutuklu Alman vatandaşlarının durumunu da gündeme getireceğini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, halen beş Alman vatandaşı Türkiye'de tutuklu bulunuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet ziyaretine yönelik eleştirileri de anlayışla karşıladığını belirten Steinmeier, "Barışçıl gösteriler, Almanya'daki toplanma özgürlüğünün bir ifadesidir. Ancak Türkiye gibi ilişkilerimizin gerildiği bir ülke ile artık konuşmazsak, bunun kimseye yararı olmaz" dedi.