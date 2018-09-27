Ukrayna'dan Rus şirketlere yaptırım

Ukrayna Güvenlik Servisi bazı Rus firmalarına yaptırım ve kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Ukrayna istihbarat servisi Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) internet sitesinden yapılan açıklamada, 2018 yılı içerisinde Rusya’dan bazı firmaların ve şahısların Donetsk ve Lugansk’taki nakliye firmalarıyla iş yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Bazı Rus firmalarının uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiği iddia edilen açıklamada, bu sebeple Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi ve Maliye Bakanlığı'nın RJD Logistika, Promkompleksplast, Gazgolder ve diğer bazı Rus firmalarına yönelik kısıtlama ve yaptırım kararı aldığı ifade edildi.