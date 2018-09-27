Alman bakandan Erdoğan'a uyarı: Unutmayacağız

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, şu anda Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinden hâlâ çok uzak olduklarını ifade etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya yaptığı devlet ziyaretine ilişkin olarak Deutschlandfunk radyosuna bir mülakat veren Roth, geçen yıl Türkiye'den Almanya'ya yapılan "kabul edilemez hakaretlere” işaret ederek, "ne olduğunu unutmayacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye'de geçen yıl anayasa referandumu öncesinde Türk siyasetçilerin Almanya'da katılacağı seçim etkinliklerine izin verilmemesi Erdoğan ve bazı hükümet üyeleri tarafından "Nazi uygulaması” olarak nitelendirilmişti.

DW Türkçe’de yer alan habere göre; "Ancak işbirliğine hazırız” diyen Bakan Roth, iki ülke arasında yeniden yakınlaşma sağlanması halinde, bundan "memnuniyet duyacağını” dile getirdi. Roth, son zamanlarda Türkiye'den gelen dostça sözlerin eylemlerde de kendini göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Roth, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmelerde "sadece dostça bir dil” kullanılmayacağını da söyledi. Erdoğan, Berlin'deki temasları kapsamında Cuma ve Cumartesi günleri Başbakan Angela Merkel ile bir araya gelecek. Alman Bakan, Türkiye'de hâlâ beş Alman vatandaşının siyasi suçlamalarla cezaevinde bulunmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Türkiye ile genel anlamda ilişkilerin düzelmesi için Ankara'nın izlediği siyaseti değiştirmesi gerektiğinin altını çizdi. Roth, "Türkiye'nin tutumunu değiştirmesi gerekiyor, Türkiye'nin demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri gibi temel meselelerde ve siyasi nedenlerle tutuklamalar gibi zorlu bir konuda tutumunu değiştirmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Roth, Türkiye'ye yatırım yapılabilmesi için Alman iş dünyası açısından hukuk devleti ilkelerinde sağlanacak ilerleme, bağımsız yargı gibi konuların önem taşıdığını belirtti.