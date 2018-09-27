158 yıllık yasa değişti! Artık suç değil...

Hindistan Yüksek Mahkemesi, 158 yıldır yürürlükte olan, evli bir kadınla cinsel ilişkiye giren erkeklere beş yıla kadar hapis ya da para cezası uygulamasını zinayı suç olmaktan çıkararak yasada değişikliğe gitti.

Yasada, zina için 'erkeğin ilişkiye girdiği kadının kocasının rızasının olmaması' şartı aranıyordu.

Bugüne kadar kaç kişinin bu yasayla ceza aldığına ilişkin bir veri bulunmuyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Yüksek Mahkeme, kararı bu yasayla hem kadınlara hem de erkeklere ayrımcılık yapıldığını söyleyen bir kişinin başvurusu üzerine aldı.

"Zina mutsuz evliliğin nedeni değil, sonucudur"

Beş üyeli mahkemenin başkanı yargıç Dipak Misra, zinanın Çin, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde suç olmadığını belirterek "Zina medeni hukuk kapsamında evliliğin sona ermesini sağlayabilecek bir neden olabilir ama ceza gerektirecek bir suç olamaz. Zina mutsuz bir evliliğin nedeni olabilir sonucu değil. Kocası kadının efendisi değildir" dedi.