Erdoğan Almanya'da: Ziyaret 3 gün sürecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üç günlük devlet ziyareti için bugün Almanya’ya geldi. Protesto gösterilerinin gölgesinde gerçekleşecek ziyaret için güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı.

Almanya’ya cumhurbaşkanı olarak ilk devlet ziyaretini gerçekleştirecek olan RecepTayyip Erdoğan Berlin’e geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katıldığı New York’tan Berlin’e gelecek olan Erdoğan’ı taşıyan uçak, Tegel havalimanının askeri bölümüne indi. Buradan Erdoğan, Berlin ziyareti boyunca konaklayacağı Brandenburg Kapısı’nın yakınındaki Adlon Kempinski oteline geçecek.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte “President Suite” adını taşıyan 185 metrekarelik suit odada kalacak.

Henüz resmi programda yer almamakla birlikte Türk kaynakları, Erdoğan'ın bugün Adlon otelinde Türk sivil toplum temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelebileceğini belirtiyor.

Mitinge kapı aralanmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ziyaretinde, siyasi miting havasında kapalı salon konuşması olmayacak.

Alman ve Türk yetkililerinden edinilen bilgilere göre Berlin, böyle bir etkinliğe soğuk baktığını “net bir şekilde” iletti ve geçtiğimiz haftalarda Ankara’nın yoğun girişimlerine rağmen bu tutumunu değiştirmedi. Alman yetkililer geçmiş tecrübeler ışığında ve ülkede iç güvenlik ve toplumsal huzurun zarar görmemesi için bu yönde bir tutum benimsendiğini kaydediyorlar. Bu nedenle Erdoğan’ın Berlin’deki ilk gününde daha küçük çaplı bir buluşma için çalışmalar yapıldığı belirtiliyor.

Erdoğan’ın resmi temasları ise cuma sabahı başlıyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Erdoğan’ı Bellevue Sarayı’nda askeri törenle karşılayacak. Cumhurbaşkanlığı özel defterini imzalayacak olan Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinin ardından Federal Başbakanlık’ta Başbakan Angela Merkel ile bir araya gelecek. Öğle yemeğinin ardından Merkel ve Erdoğan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Anıta çelenk bırakılacak

Erdoğan’ın Merkel ile görüşmesinden sonraki durağı ise Unter den Linden bulvarındaki “Neue Wache” adlı, savaş ve diktatörlük kurbanları anıtı olacak. Federal Almanya Cumhuriyeti’nin savaşlar ve istibdat rejimlerinin kurbanlarını anmak için yaptırdığı anıttaki heykel, oğlunun cansız bedenine sarılmış bir anneyi tasvir ediyor. Erdoğan bu anıta çelenk bırakacak.

Daha sonra konakladığı otelde Alman iş dünyası temsilcileri bir araya gelmesi beklenen Erdoğan, akşam saatlerinde yeniden Bellevue Sarayı’na gidecek. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Steinmeier’in onuruna verdiği özel devlet yemeğine katılacak.

Köln’de cami açılışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi sabahı Merkel ile ikinci görüşmesi için çalışma kahvaltısında bir araya gelecek. “Ucu açık” olarak tanımlanan kahvaltıdan sonra Erdoğan, Köln kentine geçerek burada Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii’nin resmi açılışını yapacak. Erdoğan’ın aynı gün Almanya’dan ayrılması öngörülüyor.

DİTİB’in sosyal medyadan yaptığı duyuruda, “Sayın Cumhurbaşkanımızın onurlandıracakları açılış programına bütün Türk ve Alman dostlarımız davetlidir” dendi. DİTİB çağrısında, “Türk ve Alman toplumunun barış, dostluk ve birlikte yaşama iradesinin güzel ve somut bir örneği olacak açılış merasimine Türk, Alman ve DİTİB bayrak ve flamaları dışında bir flama, bayrak ve pankart taşınmaması ve slogan atılmaması hususu önemle rica olunur” ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti.

En üst seviyede koruma

Çok sayıda protesto gösterisinin gölgesinde gerçekleşecek ziyaret için Alman güvenlik birimleri de teyakkuza geçti.

Geçmişte ABD başkanı, İsrail cumhurbaşkanı gibi üst düzey davetlilere uygulanan en yüksek koruma tedbirleri Cumhurbaşkanı Erdoğan için de devrede. Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Berlin ziyareti boyunca diğer eyaletlerden de sağlanan destekle en az 5 bin polisin görev yapacak.

Erdoğan’ın konvoyunun geçeceği güzergahlarda yollar belli aralıklarla kapatılacak, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı ve Adlon otelinin bulunduğu bölgede bir güvenlik alanı oluşturularak araç trafiğine kapatılacak.

Alınacak güvenlik tedbirleri konusunda bölge sakinleri de bilgilendirildi. Adlon otelinin etrafındaki binalarda camların kapalı tutulması, balkonlara çıkılmaması istenirken, mutlaka kimlikle dışarıya çıkılması gerektiği, kimliğini taşımayanların bu bölgeye alınmayacağı bildirildi.