Erdoğan'dan Almanya'ya FETÖ çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya FETÖ'yü bir terör örgütü olarak tanıması çağrısında bulundu. Erdoğan, "Almanya'da iç güvenliği tehdit eden ve Alman vatandaşlarını terör hedefleri haline getiren FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine karşı mücadele desteği sağlamasıdır. Özellikle Alman istihbarat teşkilatlarının raporlarında belirtildiği gibi PKK, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı yapmaya, çeşitli şekillerde gasp ve terör propogandası yapmaya devam ediyor." dedi.

Türkiye ile Almanya'nın ticaret savaşını önlemek için ortak çalışması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Özellikle ABD hükümetinin tek taraflı ve sorumsuz yaklaşımı, herkese zarar verecek acımasız bir ticari savaş dönemine doğru giderek artan bir şekilde sürmektedir." dedi.