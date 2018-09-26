Almanya'dan Türkiye açıklaması: Alman şirketleri...

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27-29 Eylül’de Almanya’ya gerçekleştireceği ziyareti öncesinde, Die Zeit gazetesine açıklamalarda bulundu.

Giderek daha fazla Alman şirketin Türkiye’de yatırım yapmayı riskli bulduğunu söyleyen Maas, “Bu, esas olarak kendi Türk çalışanları nedeniyle endişe kaynağı oluyor. Çalışanlar Türk yargısının kurbanı olurlarsa, bu kesinlikle yatırım yapma isteğinin artmasına katkıda bulunmaz” diye konuştu.

Gazete, Alman şirketlerinin daha fazla yasal güvence verilmesi için Alman hükümetine baskıyı arttırdığını iddia etti. Ayrıca Türkiye’deki iş çevrelerine dayandırılarak verilen bilgilere göre, ülkedeki Alman yatırımının son iki yılda yaklaşık yüzde 20 oranında azaldığı, şirketlerin yatırımlarını ertelemeye başladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında Berlin’de Almanya’nın önde gelen iş insanlarıyla görüşeceği açıklandı. Hükümeti Alman şirketlerinin Türkiye’ye yatırım yapmasını, Alman hükümetinin de kredi güvenceleriyle bu yatırımlara destek olmasını hedefliyor.