Donald Trump'tan Türkiye mesajı

BM Genel Kurulu aracılığıyla İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu barış planını 4 ay içinde açıklayacağını duyurdu.

Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, bağımsız Filistin yaratması gereken iki devletli çözümü desteklediğini ilk kez dile getirdi. 'Bence en çok işe yarayacak olan iki devletli çözüm, benim hissiyatım bu'' vurgusu yapan Trump, İsrail ve Filistin konusunda süratle harekete geçeceklerini belirtti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından ABD'nin arabuluculuğunu reddettiğini açıklayan Filistin Yönetimi'nin masaya döneceğinden emin havada konuşan ABD Başkanı, damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in öncülüğünde hazırlanan ve Filistin halkını BM tarafından tanınan yasal haklarından mahrum etmeye çalışan 'Yüzyılın Anlaşması'nı uluslararası topluma 'gelecek iki-üç-dört ay içinde' sunacaklarını söyledi.

TRUMP: İSRAİL'İN SALDIRGAN OLMAKTAN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK

İsrail'in bir Rus uçağını Suriye savunma sistemlerine karşı kalkan yapması sonucu 15 Rus askerinin ölmesi yüzünden Moskova-Tel Aviv hattında yüksek gerilim yaşanırken, Trump'tan İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları için ''Son derece destekliyoruz'' açıklaması geldi. İsrail'in saldırgan olmaktan başka seçeneğinin olmadığını savunan Trump, Netanyahu'ya ''Sizinleyiz, yüzde 100 sizin yanınızdayız'' güvencesi verdi.

Netanyahu, Trump'a ''BM Genel Kurulu'nda hem İran'a karşı güçlü sözleriniz ve güçlü eylemleriniz için hem de İsrail'e olağanüstü desteğiniz için teşekür ederim'' diyerek ekledi: ''İsrail'i kimse sizin gibi desteklemedi ve bunu takdir ediyoruz.''

TRUMP'TAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, İdlib mutabakatıyla ilgili açıklama yaptı. Trump, "Çözümden dolayıTürkiye'ye teşekkür ediyorum" dedi.