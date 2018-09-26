26 Eylül 2018 15:07

Türk gazetecilerin kaldığı otelde yangın!

Türk gazetecilerin kaldığı otelde yangın!
ABD'de Türk gazetecilerin kaldığı otelde yangın çıktı.
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ABD'de Türk gazetecilerin kaldığı otelde yangın çıktı. Otel tahliye edildi, itfaiye ekipleri geldi. Can kaybı ya da yaralının bulunmadığı belirtildi. Can güvenliğini tehdit eden herhangi bir durum yaşanmadığı belirtildi.

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