ABD'de Türk gazetecilerin kaldığı otelde yangın çıktı. Otel tahliye edildi, itfaiye ekipleri geldi. Can kaybı ya da yaralının bulunmadığı belirtildi. Can güvenliğini tehdit eden herhangi bir durum yaşanmadığı belirtildi.
26 Eylül 2018 15:07
Türk gazetecilerin kaldığı otelde yangın!
ABD'de Türk gazetecilerin kaldığı otelde yangın çıktı.
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Türk gazetecilerin kaldığı otelde yangın!
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