ABD'den İran'a gerilimi tırmandıracak sözler

Ayetullah Ali Hamaney'in ABD'nin görüşme isteğini reddetmesinin ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor.

ABD'den gerilimi artıracak açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton İran'ı çok sert sözlerle uyardı. New York'ta bir konferansta söz alan John Bolton İran ile ilgili, "Eğer müttefiklerimiz, partnerlerimiz ve vatandaşlarımıza zarar verirseniz kıyamet kopacak" dedi.

Bolton ayrıca; "Bu ölüm saçan rejim ve taraftarları davranışlarını değiştirmezse sonuçlarına katlanır. Bugün mesajım çok net, sizi izliyoruz ve peşinizdeyiz."

POMPEO'DAN AVRUPA ÜLKELERİNE İRAN TEPKİSİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin, Tahran yönetimiyle ticareti sürdürmek için yeni bir mekanizma kurma planına, "Bu, bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe karşı atılan en zararlı adımdır." diyerek tepki gösterdi.

İRAN AHVAZ SALDIRISINDA AMERİKA'YI SUÇLAMIŞTI

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 25 kişinin öldüğü Ahvaz kentindeki askeri geçit törenine yönelik düzenlenen terör saldırısının faillerinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından finanse edildiğini ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından korunduğunu açıklamıştı.

İRAN'DAN ABD'NİN GÖRÜŞME TALEBİNE RET

Pazar günü Fox News'a konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ABD Başkanı Donald Trump ya da kendisinin İranlı liderlerle görüşmesini istediklerini belirtmişti. Ancak görüşme talebine İran'dan olumsuz yanıt gelmişti.