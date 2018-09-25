Erdoğan'dan BM kürsüsünde FETÖ çağrısı

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Geçmişte Ruanda'da, Somali'de hala Filistin'de yapılan katliamlar BMGK izlerken gerçekleşmiştir. Tüm dünya sırtını dönse de Filistin'in yanında yer almaya devam edeceğiz.

Maalesef dünyanın pek çok yerinde toplu katliamlara kadar hiçbirimizin görmek istemediği sahneler her gün yeniden karşımıza çıkıyor.

Böyle önemli bir yapının adı sürekli başarısızlıklarla anılan bir kurum haline gelmesine bizim gönlümüz rıza göstermiyor. Her fırsatta güvenlik konseyi başta olmak üzere BM’nin yapısında ve işleyişinde kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini söylüyoruz. Onun için de dünya 5’ten büyüktür derken de insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz. Zira dünya, artık dünya ikinci dünya savaşının sonrasının şartlarında değil. Burada 194 ülkeden temsilciler var. niçin 194 ülkenin tamamı da BM Güvenlik Konseyi’nde temsil eder durumuna gelmesin? Sadece 5 üye, diğerleri maalesef geçici onların da orada hiçbir inisiyatifi yok. BM reformunun sadece ülkeyle sınırlı tutulması gerçek sorunların çözümüne katkı sağlamayacağı gibi kimseyi de mutlu etmeyecektir. Dünyanın geleceği için çok önemli gördüğüm bu kurumun, güvenlik kalkınma gibi konularda etkinliğinin artmasına ihtiyaç vardır.

Türkiye olarak dünyaya baktığımızda BM vasıtasıyla yapılabilecek çok önemli işler olduğunu görüyoruz. Dünyanın kurtuluşunu sağlayacak olan adalettir. Medeniyetimizde adalet dairesi diye ifade ettiğimiz toplum, hukuk, devlet yönetimi, ekonomi ve adalet arasındaki ilişkisinin en doğru şekilde kurulup işletilmesini esas alan bir çember vardır. Hepsi de birbiriyle ilişkili olan bu dairenin zincirleri dünyamızda pek çok yerde paramparça olmuştur.

MÜLTECİ MESAJI

Türkiye daha adil bir dünya için elinden gelen çabayı gösteriyor. Sınırlarımız içinde 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyondan fazla sığınmacıyı dünyada başka örneği olmayan hizmetler sunarak misafir ediyoruz. Bugüne kadar harcadığımız tutar 32 milyar doları bulmuştur. Emniyet altına aldığımız Cerablus El Bab Afrin bölgeleriyle İdlib çatışmasızlık bölgesindeki milyonlarca kişiye her türlü insani yardımı yapıyoruz. Ülkemizde okula giden Suriyeli öğrenci sayısı 600 binin üzerindedir.

Kamplarda kalan sığınmacıların ise ihtiyacın tamamını karşılıyoruz. Buna karşılık dışarıdan aldığımız destek, 600 milyon dolar. AB’den şu an fiilen verilen tutar itibariyle, bu bizim milli bütçemize girmiyor. O da 1,7 milyar avro düzeyindedir. AB’nin, 3 milyar avro + 3 milyar avro tutarındaki destek vaadi proje şartına bağlandığı için yeteri kadar etkin şekilde kullanılmamaktadır. Avrupa başta olmak üzere dünyanın mülteci akınına önüne geçen Türkiye’ye daha fazla ve esnek şartlarda destek verilmesini bekliyoruz.

Bu yıl itibariyle Türkiye insani yardımlarda ilk sırada yer almaktadır. Ekonomik büyüklük olarak dünyada 17’inci sırada yer alıyor olmamıza rağmen, kalkınma ve insani yardımlarda ilk sıralarda bulunmamız bu konuya verdiğimiz önemin ifadesidir.

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