ABD'den yeni yaptırım kararları!

Donald Trump'ın "Benim yönetimim bizim tarihimizdeki çoğu yönetimin çok daha ötesine gitti" şeklindeki sözleri Genel Kurul'da gülüşmelere neden oldu. Trump bunun üzerine "Gülmenizi beklemiyordum ama teşekkürler yine de" dedi.

Trump'ın konuşmasından satır başları:

ABD'nin ekonomisi gelişiyor. Güvenliğimizi gittikçe arttırdık. Askeri gücümüzü en güçlü hale getirdik. ABD daha güçlü, daha güvenli, daha zengin bir ülke. İki yıl önce ben göreve başlamadan öncesine kıyasla. Biz bunları sadece ABD halkı için değil dünya için yapıyoruz. Ulusların komşularının haklarını koruduğu ortamlarda, güvenlik, barış ve özgürlük yükselişte olur.

Trump sırasını kaçırdı

Dünyayı daha da zenginleştiriyoruz. ABD her zaman işbirliğini destekleyecektir. ABD hiçbir zaman nerede ne yapmanız gerektiğini söylemeyecektir. Tek isteğimiz ABD'nin egemenliğine saygı duyulması. Göreve başladığımdan beri çok güçlü ortaklıklar içine girdim. Kuzey Kore ile iletişime geçtik. Haziran'da Singapur'da Kim Jong-un ile görüştüm. Görüşmelerimiz oldukça kıymetli geçti. Ve Kore yarımadasının nükleerden arınması konusunda ciddi adımlar attık. Güvenlik tedbirleri aldık. Nükleer testler durdu. Bazı askeri tesisler hizmetini bitirdi bile. Rehin alınan askerlerimiz salıveriliyor. Artık ABD'de huzur içindeler. Şu andan sonra yapılması gereken çok şey olmasına rağmen, Kim Jong-un'a çok teşekkür etmek istiyorum. Şu an olduğumuz nokta herkesin anlayabileceğinden çok daha iyi nokta.

Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiğim ziyaretten sonra Körfez ülkeleri bizimle çalışarak, terörizmle daha ciddi şekilde mücadele ediyor. Yemen'deki korkunç iç savaşın son bulması için elinden geleni yapıyorlar. Nihai karar bu bölgelerdeki ülkelerin vereceği kararlardır. Bu bölgelerde Ürdün ve Mısır'la bölgesel ittifaklar kurduk. ABD'nin askeri güçleri sayesinde ve buradaki birçok ulusun işbirliğiyle, şu ana kadar kana susamış DEAŞ bitmek üzere. Radikal İslami terörizmin destek bulmasını engelleyeceğiz.

Suriye'deki çatışmalar bizi çok üzüyor. Yapmamız gereken çatışmaların bitirilmesi.

İRAN KONUSU

Tüm ülkelerin izole etmesini bekliyoruz. Artık hiçbir ülke ABD'den tek taraflı yararlanamayacaktır. Zenginliğimizin yağmalanmasına ve transfer edilmesine izin vermeyeceğiz.

"BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ'NDEN ÇEKİLİYORUZ"

Geçtiğimiz yıl bu kürsüde konuşmamda, BM İnsan Hakları dairesinin bu kurumu utandırdığını söylemiştim. BM temsilcimiz Nikki Haley'nin çok kapsamlı bir reform uyarısı vardı. Bu bağlamda hiçbir adım atılmadı. ABD bu nedenle insan hakları konseyinden çekiliyor. ABD, Uluslarararsı Ceza Mahkemesi'ne desteğini çekmektedir. Artık, UCM'nin meşruyiteti kaybolmuştur. ABD, Amerikalılar tarafından yönetilir. Biz küreselleşme doktrinini reddediyoruz. Tüm dünyadaki ülkeler kendi ülkelerini korumalıdır.

YENİ YAPTIRIM KARARLARI

ABD göç konusundaki yeni küresel anlaşmaya katılmayacaktır. Göç krizi sonucundaki nihai sonuç halklara kendi ülkelerinde aydınlık gelecek inşa ederek yapılabilir. Şu an bir insani krizle karşı karşıyayız Venezuela'da. 2 milyondan fazla kişi, Maduro rejiminden ve onun Küba'daki sponsorlarından kaçmaktadır. Sosyalizm petrol zengini ülkeleri yoksullaştırmıştır. Sosyalizm, güç açlığına neden olmaktadır. Tüm ülkeler sosyalizme karşı çıkmalıdır. Bu yüzden de BM üyeleri olarak Venezuela'da demokrasinin yeniden tesis edilmesini istiyoruz. Bugün Venezuela'nın ezici rejimine karşı yeni yaptırımlar yaptığımızı açıklamaktan dolayı gurur duyuyorum.