Versace'nin satılmasına İtalya tepkili

İtalyan lüks moda devi Versace, 1 milyar 830 milyon euro'ya Amerikan Michael Kors markasına satıldı. Versace'nin satışı, markanın tutkunları ile İtalya'daki siyaset ve iş çevrelerinden bir kesimi hayal kırıklığına uğrattı.

MODA DEVİ VERSACE 2 MİLYAR DOLARA SATILIYOR

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "İtalya'nın en iyi moda, gıda, teknoloji markalarının yurt dışına satılmasından bıktım" dedi.

1978'de Milano'da kurulan Versace moda evi, kurucusu Gianni Versace'nin 1997'de öldürülmesinin ardından kızkardeşi Donatella Versace'nin yönetimine girmişti.

Markanın satılacağı haberleri son günlerde basında yer alınca Donatella Versace'nin sosyal medya hesaplarına satışa karşı mesajlar yağmaya başladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Donatella Versace'nin Instagram hesabındaki fotoğraflarının altına İtalyanca olarak yazılan yorumların bazılarında "Donatella, lütfen haberlerde duyduğum şeyin doğru olmadığını söyle!", "Neden Donatella? İtalya'nın bir parçası daha gidiyor", "Donatella diren, Versace sensin!" denildi.

Twitter'da İngilizce olarak yapılan bir yorumda da "Kors'un satın alması Versace'nin cazibesini düşürür. Michael Kors lüks olabilir ama Versace şıklık ve yüksek sınıftır" denildi.

Bir başka Twitter kullanıcısı da Donatella Versace'ye "Neden aile mirasını satıyorsun? Gianni ne isterdi, onu düşün Donatella…lütfen…" diye seslendi.

EN İYİ MARKALARIN SATILMASINDAN BIKTIM

Versace'nin satışına hükümetten de olumsuz tepki geldi. Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı ve Matteo Salvini, İtalya'nın en iyi moda, gıda, teknoloji markalarının yurt dışına satılmasından bıktığınmı söyledi.

Moda sektörü işçilerinin de bağlı olduğu Femca-Cisl sendikası da Versace'nin satışını, "Sanayi politikalarının eksikliği nedeniyle ekonomimizin gözbebekleri yurt dışına gidiyor" diye yorumladı.

İtalyan basını da, İtalya'nın simgesi haline gelen ancak yabancılara satılan moda markalarının listesinin gittikçe uzadığını vurguladı.

Aralarında Gucci, Fendi, Valentino gibi dünyanın en tanınmış lüks markalarının da bulunduğu çok sayıda İtalyan moda devi yabancı şirketlere satılmıştı.

DONATELLA VERSACE DEVAM EDECEK

Öte yandan, İtalyan haber ajansı Ansa ajansı, bu tür satışların her zaman kötü haber olmadığını, genellikle İtalya'da iş kaybına değil markalara yeni yatırım yapılması ve büyümeyle sonuçlandığını belirtti.

Donatella Versace de, satış sonrası yaptığı açıklamada, "Bu adımla Versace tam potansiyelini yakalayabilecektir" dedi.

Versace'nin moda evinden ayrılmayacağı, Versace CEO'su Jonathan Akeroyd'un da bu görevde kalmaya devam edeceği belirtiliyor.

Michael Kors'un Başkanı ve CEO'su John D. Idol, "Donatella'nın ikonik tarzı, Versace tasarımlarının estetik merkezinde yer alıyor. Kendisi şirketin yaratıcı vizyonunu yönetmeye devam edecektir" dedi.

Kors, satış işlemlerinin tamamlanmasıyla Capri Holding adını alacak. Capri Holding bünyesinde, Michael Kors, Jimmy Choo ve Versace markaları yer alacak.

2016 yılını 7 milyon euro zararla kapayan Versace geçen yıl ise 668 milyon euro satış geliri elde ederek 15 milyon euro kar elde etmişti. Markanın satışı sonrası uzun vadede hedefin, yılda 2 milyar dolar satış gelirine ulaşmak olduğu belirtiliyor.