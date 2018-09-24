ABD'de bomba gelişme! İstifa mı etti?

CNN'de yer alan haberde, meslektaşlarından, Trump'ın konuşmalarını gizlice kaydetmelerini istemek ve ABD Anayasası'nın devlet başkanının görevinden alınmasını sağlayan 25. maddesini uygulamak için çalışmakla itham edilen Rosenstien'ın istifasını sunduğu iddia edildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda olduğu ve perşembe günü Rosenstein ile bir araya geleceği bildirildi.

Geçen hafta ABD medyasında çıkan haberlerde, Rosenstein'ın geçen sene meslektaşlarından Trump'ın konuşmalarını gizlice kaydetmelerini istediği ve ABD Anayasası'nın 25. maddesi uyarınca Trump'ın görevden alınması için çalıştığı iddiaları ortaya atılmıştı. Adalet Bakanlığı kaynakları ise "Rosenstein'ın meslektaşlarına şaka yaptığını" savunmuştu.