Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi, Türkiye'ye geldi

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Marjanne de Kwaasteniet, Türkiye'ye geldi.

Türkiye ile Hollanda arasında ilişkilerin normalleşme sürecine girmesinden sonra Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Marjanne de Kwaasteniet, "Türkiye-Hollanda ilişkilerinde olumlu rol oynamayı ümit ediyorum" dedi.

Hollanda hükümeti tarafından Ankara Büyükelçiliğine görevlendirilen Kwaasteniet, akşam Ankara'ya geldi.

Havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kwaasteniet, "Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çok önemli bir an. Burada iyi zaman geçirmeyi ve Türkiye-Hollanda ilişkilerinde olumlu rol oynamayı ümit ediyorum" dedi.

Kwaasteniet, Türkiye'ye atanmadan önce ülkesinin NATO Daimi Temsilciliği görevini yürütüyordu.

Büyükelçi Kwaasteniet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından resmen göreve başlayacak.

Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik büyükelçilerin karşılıklı atandığı 7 Eylül'de duyurulmuş, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi olarak Şaban Dişli atanmıştı.