Terör kurbanları intikam yeminleriyle uğurlandı

12'si Devrim Muhafızları mensubu 25 kişinin öldüğü, 60 kişinin yaralandığı Ahvaz saldırısının kurbanları için büyük bir cenaze töreni düzenlendi.

Ahvaz'ın Sarallah Camisi'ndekitörene katılmak için İran'ın dört bir yanından binlerce kişi geldi. Tabutlar İran bayraklarına sarılırken ''Sonuna kadar ayaktayız'', ''Terörizme hayır'' yazılı pankartlar taşındı. 'Teröristleri ve onların bölgesel ve bölge dışı destekçilerini lanetleyen' sloganlar atılırken özellikle ABD ve İsrail hedef alındı.

Arap vatandaşlar, dayanışma adına bölgedeki Arap kabilelerin bayraklarını açtı. Pek çok kişi saldırıda öldürülen 4 yaşındaki erkek çocuğunun fotoğrafını taşıdı.

İran-Irak savaşının 38. yıldönümü nedeniyle ülke çapındaki askeri törenlerin Ahvaz ayağını vuran saldırının kurbanları için düzenlenen törende, Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Salami, İstihbarat Bakanı Seyyid Mahmud Alevi ve Savunma Bakanı Emir Hatemi konuştu.

Saldırının hemen ardından 4 failin öldürüldüğü açıklanmıştı. Alevi de cenaze töreninde saldırının gerisindeki şebekeden çok sayıda unsurun yakalandığını duyurdu. İstihbarat Bakanı, ''Teröristlerin her birini adalete teslim edeceğiz'' dedi.

İran Devrim Muhafızları'nın 'saldırının müsebbiblerinden yakın gelecekte unutulmaz ve ölümcül bir intikam alacakları, onları bölge ve ötesinde takip edeceklerine' dair açıklaması sonrası Salami de cenaze töreninde şöyle konuştu: ''Bizim intikamımızı daha önce görmüştünüz. Göreceksiniz ki yıkıcı ve mahvedici karşılık vereceğiz, yaptıklarınızdan çok pişman olacaksınız.'' Hatemi de 'teröristlerin İran ulusunun intikamını beklemesi gerektiğini' dile getirdi.

Kurbanlardan 12'si Ahvaz'da, diğerleri kendi memleketlerinde toprağa verildi. Saldırının sorumluluğunu Tahran'ın Suudi destekli olduğunu belirttiği ayrılıkçı Arap örgüt El Ahvaziye'nin yanısıra IŞİD de üstlenmişti.