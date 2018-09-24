24 Eylül 2018 12:47

Erdoğan ve Çipras görüşecek

Erdoğan ve Çipras görüşecek
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu için gittikleri New York'ta bir araya gelecek.
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En son 12 Temmuz'da gerçekleşen NATO zirvesinde bir araya gelen Erdoğan ve Çipras, Türkiye'de sınırı geçtikleri gerekçesiyle tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin tahliyesinin ardından ilk kez Salı günü bir araya gelecek.

Görüşmenin gündeminde, sığınmacılar, Kıbrıs meselesi, Ege'deki ihlaller ve Türk-Yunan ilişkileri yer alıyor. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'da sığınma talebinde bulunan 8 firari askeri de gündeme getirmesi bekleniyor.

İki liderin saat TSİ 18:30 da görüşmesi bekleniyor.

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