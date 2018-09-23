Rusya, İsrail’in ‘kanatlarını kırpacak’

Sözcü- İsrail basınında yer alan bir habere göre, İl-20 vakasına Rusya, İsrail'in 'kanatlarını kırparak' yanıt verecek.

İsrail basınında çıkan habere göre, İsrailli yetkililer, Rusların Suriye hava sahasını en fazla bir hafta kadar kapatacağını düşünüyor. Ancak bu süre daha fazla uzarsa İsrail’in Suriye’deki hava operasyonlarının büyük sekteye uğratılabileceği belirtiliyor.

Haberde, bu tür yaptırımların İsrail uçaklarının Şam’ın kuzeyine ulaşımını engelleyeceği ve dolaysıyla Suriye hükümet güçlerinin güvenli bölgeler kurmalarına, İran’a ise bölgedeki pozisyonlarını güçlendirmeye imkan tanıyacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu ve İsrail’in uçak trajedisi sebebiyle rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. İsrail uçakları Suriye’de Rus İl-20 uçağını Suriye hava savunma sistemlerinin hedefi haline getirip içindeki 15 mürettebatla birlikte düşmesine neden olmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı ise İsrail’in Suriye’de kazaları önlemeye yönelik anlaşmaları ihlal ettiğini, uçaklarının bulundukları nokta hakkında yanlış bilgi verdiği açıklamasını yaptı.