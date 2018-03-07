Hükümet ilk kez kürtajı değerlendirecek

Arjantin’de kürtaj yasağına karşın 14 haftaya kadar olan hamileliklerin sona erdirilmesine izin veren bir yasa tasarısı kongreye sunuldu.

Arjantin'de merkez sağ hükümet, ilk kez kürtajı yasallaştırmak için bir referandumun değerlendirilebileceğini açıkladı.

Bu arada, kadınların 14 haftaya kadar olan hamilelikleri sona erdirmesine izin verilmesini öngören bir yasa tasarısı Kongre gündemine getirildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Mauricio Macri şahsen kürtaj yasalarının gevşetilmesine karşı olduğunu söylemekle birlikte, Kongre'deki müttefiklerini serbest oylamada bırakacağını belirtti.

Kürtaj, büyük çoğunluğu katolik olan Arjantin'de tartışmalı bir konu.

Kürtaj sadece tecavüz, annenin yaşamının risk altında olduğu durmlar ve fetüste ciddi bir bozukluk varsa izin veriliyor. Kürtaj yaptırmak isteyen kadınların izin almak için bir yargıca başvurması gerekiyor ve bunun süreci gereksiz yere uzattığı eleştirisi yapılıyor.

Yasa tasarısının 70'ten fazla Kongre üyesi tarafından sunulması sırasında yapılan törene onlarca kürtaj yanlısı eylemci de katıldı.

Muhalif Kongre üyesi Aracelia Ferreyra Arjantin'deki kürtaj yasasını reformdan geçirmenin "bir eşitlik ve eşitsizlik meselesi" olduğunu söyledi.