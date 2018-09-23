Yunanistan'da oturma izni alanlarda Türkler üçüncü

Yunanistan’da 250 bin avronun (1 milyon 850 bin lira) üzerinde gayrimenkul satın alarak beş yıllık oturma izni temin edenlerin başında Çinliler, Ruslar ve Türkler geliyor.

Enterpise Greece kuruluşunun Atina-Makedonya Haber Ajansı’na yaptığı açıklamaya göre, ‘altın vize’ olarak tabir edilen uygulama kapsamında yılda binden fazla saşvuru değerlendirmeye alınıyor.

Buna göre, 2013 yılından 31 Ağustos 2018’e kadar 3 bin 154 yatırımcı- gayrimenkul alıcısına oturma izni verildi, bunlardan 1521’i Çinli, 438’i Rus, 337’si Türk.

Listede yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla Lübnan, Mısır, Irak, Ukrayna, Suriye, Ürdün ve İran.

Enterpise Greece Başkanı Grigoris Stergiulis konuya ilişkin, “Program gitgide daha büyük ilgi görüyor, son aylarda ise özellikle Çin’den ve Rusya’dan birçok şirketin, programı kendi ülkelerine ulaştırabilmek için Yunanistan’da büro açtığı göze çarpıyor” dedi. Stergiulis ayrıca programın şirket ve devlet tahvilleri satın alma, yerli bankalara hesap açma gibi yatırımlarla genişletilmesinin de planlandığını ekledi.