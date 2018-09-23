Krakatoa'nın oğlu faaliyete geçti: Bir haftada 44 patlama

Ülkenin Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı, yanardağın bu hafta en az 44 kez patladığını açıkladı.

Anak Krakatau yanardağının 1883 yılında patlaması, 35 bin kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı.

Sumatra ve Malezya arasında bulunan Endonezya'ya bağlı bir ada olan Karakatau (Karakatoa) adası coğrafi bir kavram olmaktan çok yine bu adada olan ve adanın adı ile anılan yanardağı ile bilinir.

Karakatau Yanardağı, 1883 yılında beklenmedik bir şekilde faaliyete geçerek yüzlerce nükleer bombanın yaratacağı bir güçle patlamış ve hesaplamalara göre 30 metre yüksekliğinde dev tsunamilerin oluşumuna neden olmuştur. Oluşan bu tsunamiler Karakatau adasını (13 kilometrekare) tamamı ile yutmuştur. patlama 35.000 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştur.

Karakatau Yanardağı'nın patlaması ender ulaşılabilen bilimsel verilerin elde edilmesini de beraberinde getirmiştir. Bu patlama sonrasında, volkanik partiküllerin oluşturduğu dev bulutlar, bu bölgeyi yıllarca karanlıkta bırakmış, ayrıca dünyanın atmosfer ısısında 2 santigrat derecelik düşüşe neden olmuştur.