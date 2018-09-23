Brunson'ın kızı: Koz olarak kullanılan babam...

Furnari " Uydurma olan bu davada babamı pazarlık kozu olarak kullananlar, ona İsa Mesih adına acı çektiriyor" dedi.

Euronews'ün haberine göre, Furnari, 1993'ten beri Türkiye'de küçük bir Protestan kilisesinin rahipliğini yapan babasının tutuklandığını, iki ay boyunca avukatıyla görüşemediğini ve sekiz kişilik koğuşta 22 kişiyle beraber kaldığını dinleyicilere anlattı.

9 Aralık 2016'da tutuklanarak cezaevine gönderilen Brunson'ın, tutukluluk kararı, 25 Temmuz 2018'de sağlık sorunları dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.

Türk vatandaşı olmayanların bu gibi davalarda sınır dışı edildiğini belirten Furnari, babasının durumunda farklı bir prosedür izlendiğini söyledi. Furnari, "İki yıldır devam eden dava, suçlamaların asılsız olduğunu kanıtlamıştır. Uydurma olan bu davada babamı pazarlık kozu olarak kullananlar, ona İsa Mesih adına acı çektiriyor" dedi.

Babasının bu süreçte kendi mezuniyetini ve düğününü kaçırdığını belirten Furnari, dedesinin de vefat ettiğini ama cenaze törenine babasının katılamadığını ifade etti.

"Kendisine en çok acı veren şey de bu oldu, bu kadar sürenin hayatından çalınmış olması" şeklinde konuşan genç kadın, "Bu noktada yapabileceğimiz tek şey onun için dua etmek. Hepinizden babamın serbest bırakılması için ve inançlarından dolayı eziyet görenler adına dua etmenizi rica ediyorum" dedi.

POMPEO: ABD'YE DÖNMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELEN TÜM ÇABALARI VERİYORUZ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise önceki gün katıldığı bir toplantıda "Rahip Brunson'ın evine, ABD'ye dönmesi için elimizden gelen tüm çabaları veriyoruz" demiş, "Haksız yere tutuluyor. Büyük devletimizde özgürce dinini yaşayabilmesi için buraya geri dönmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.