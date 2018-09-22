İran saldırıyla ilgili o ülkeyi sorumlu tuttu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkenin güneybatısında yer alan Ahvaz kentindeki askeri geçit törenine düzenlenen saldırıdan ABD ve terörün bölgesel destekçilerinin sorumlu olduğunu belirtti.

İran'da terör saldırısı şoku: 10 ölü, 21 yaralı!

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitilen, silahlandırılan ve yabancı bir rejim tarafından desteklenen teröristler Ahvaz'a saldırdılar." ifadelerini kullandı.

Saldırıda çocuklar ve gazetecilerin de hedef alındığına dikkati çeken Zarif, şöyle devam etti:

"İran bu saldırılardan bölgesel terör destekçileri ve onların ABD'li efendilerini sorumlu tutuyor. İran, halkını savunma konusunda hızlı ve kararlı yanıt verecektir."

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda birçoğu Devrim Muhafızları mensubu olmak üzere 11 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralandı.

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif de saldırının El-Ahvaziye adlı ayrılıkçı örgüt tarafından düzenlendiğini açıkladı. Şerif, söz konusu örgütün Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini iddia etti.