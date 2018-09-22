Belediyede kucaklaşma yasağı

Danimarka’da Horsholm Belediye Başkanı Morten Slotved, belediye çalışanların kucaklaşmalarını yasakladı.

Muhafazakar Halk Partisi üyesi Slotved, yerel yayın yapan Frederiksborg AMTS Avis gazetesine “Bu politikacılar ve memurların iyi dostlar olduğu sinyalini gönderir” açıklamasını yaptı.Belediyenin profesyonelce davranılması gereken bir işyeri olduğunu söyleyen Slotved, politikacılar ve memurları birbirinden ayıran temel ilkeler olması gerektiğini öne sürdü. İnsanların koşup bir birleriyle kucaklaştıkları bir başka işyeri olduğunu duymadığını belirtti.

Konuyu Belediye Meclis toplantısında ele aldığını ve meslektaşlarını bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.

Danimarka Medya ve Gazetecilik Yüksek Okulu’nda belediyeler üzerine araştırmalar yapan uzmanlardan Roger Buch, başka belediyelerde benzeri kurallar olduğunu duymadığını söyledi. Şimdiye kadar politikacıların insanların nasıl selamlaşacaklarına karışmadıklarını söyleyen Buch, bu tür tartışma ve uygulamaların Danimarka vatandaşı olanlara tokalaşma zorunluluğu getirilmesinden sonra gündeme geldiğine dikkat çekti.

Haziran ayında Danimarka Hükümeti ile Sosyal Demokrat Parti ve yabancı karşıtı Danimarka Partisi Danimarka vatandaşlığın daha sıkı kurallara bağlanması üzerinde anlayış birliğine varmıştı. Ağustos ayında da Muhafazakar Parti, Sosyal Demokrat Parti ve Danimarka Halk Partisi Danimarka vatandaşı olabilmek için tokalaşma şartının getirilmesinde uzlaşmıştı.