Ölü sayısı 106'ya yükseldi! Çatışmalar sürüyor...

Başkent Trablus'ta milis gruplar arasındaki çatışmalarda şu ana kadar 106 kişi öldü, 365 kişi yaralandı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta ağustos sonunda patlak veren, 14 günlük ateşkesin ardından yeniden alevlenen çatışmalarda, 10 kişinin daha hayatını kaybettiği, ölü sayısının 106'ya yaralı sayısının 365'e yükseldiği bildirildi. Libya Sağlık Bakanlığının sosyal paylaşım ağı Facebook hesabından yapılan açıklamada, cuma gecesi başkent Trablus'ta milis gruplar arasında çıkan çatışmalarda, aralarında 1'i yabancı 5 sivil ile 1 askerin de yer aldığı 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, ağustos ayının sonundan bugüne kadar Trablus'ta süren çatışmalarda ölü sayısının 106'ya yükseldiği, 365 kişinin yaralandığı, 18 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Trablus'u savunma güçleri, Trablus'taki El-Yermuk Kampı'nın kontrolünü ele geçirdiklerini ve Yedinci Tugayın kentin güneyindeki Suk el-Ehad (Pazar Çarşısı) bölgesine çekildiğini açıkladı.

Libya Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ağustos sonundan bugüne kadar Trablus'ta süren çatışmalarda 96 kişinin öldüğü, 306 kişinin yaralandığı, 17 kişinin ise kayıp olduğu aktarılmıştı.

Trablus'taki çatışmalar

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan itibaren 10 gün süreyle Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oldu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti.

Taraflar arasında, 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda ateşkes sağlanmıştı.

Ateşkesin sağlandığı Trablus'ta 12 Eylül'de yeniden çatışma sesleri duyulmuş, taraflar birbirlerini ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Mitiga Havalimanı'na da 12 Eylül'de rastgele roket düşmesi nedeniyle uçuşlar durdurularak, Misrata Havalimanına yönlendirilmişti.

UMH, geçen haftadan itibaren başkentte güvenliği sağlama çalışmaları kapsamında, milislerin gücünü azaltacak önlemler almaya başladı. Bu kapsamda UMH, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nın güvenliğinin, "Özel Caydırıcı Güç" adlı milis gücünden alınarak, Merkezi Emniyet Güçleri'ne verildiğini açıkladı.

Libya makamları ayrıca havalimanının gelecek günlerde yeniden hizmete sunulacağını belirtiyor.