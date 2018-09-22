Assange uyardı: Özgürlüğün sonu geldi

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, yakın gelecekte her bir insana ait verilerin devlet kurumlarının elinde olacağından şu anda dünyaya gelen insanların dünyanın son özgür kuşağı olduğunu iddia etti.

2012’den beri Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’nde kalan Assange, Barcelona'daki Dünya Etik Veriler Forumu'nun Russia Today (RT) televizyonuna sunduğu röportajda, yakında tüm insanların hükümetlerin ve devlet kurumlarının küresel veri tabanlarına dahil edileceğini söyledi.

Julian Assange, “Şu anda doğmakta olan bu kuşak, son özgür kuşaktır. Siz doğuyorsunuz ve hemen ya da bir yıl sonra tüm dünya sizi biliyor” ifadelerini kullandı.

“Şimdi çocuklar, bir anlamda, ilişkilerini dünyanın tüm büyük ülkeleriyle görüşmek zorunda” diyen WikiLeaks’in kurucusu, günümüzde nerede yaşayacağına karar verebilen ve kendi seçimini yapan çok az insan kaldığını vurgulayarak, “Bu biraz totalitarizm kokuyor” dedi.

Assange, yapay zekanın hacker saldırılarını otomatikleştirmeyi öğrendiğinde siber mekandaki düşmanca eylemlerin ölçeğinin hızla büyüyeceğini de sözlerine ekledi.

Bu röportajın ardından Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nin internetinin kesilmesi dikkat çekti.