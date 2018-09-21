Küresel katı atıklar 30 yılda yüzde 70 artacak

Dünya Bankası tarafından yayımlanan "Bu Ne İsraf 2.0: 2050'ye Dönük Küresel Katı Atık Yönetimine Bakış" başlıklı raporda, günümüzde yılda 2 milyar tona ulaşan kentsel katı atık üretiminin, 2050 yılına kadar yılda 3,4 milyar tona ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Dünyada gayrisafi hasılanın yüzde 80'inin kentlerde üretildiğine dikkati çekilen raporda, kentlerin küresel katı atık yönetiminin merkezinde yer alması gerektiği ifade edildi.

Raporda, dünya genelinde katı atıkların yüzde 33'ünün hiç işleme tabi tutulmadan açığa atıldığı, toplam atık stoğunun ancak yüzde 13,5'inin geri dönüşüme tabi tutulduğu kaydedildi.

Katı atıkların yakılarak imhasının karbon salımının önemli kaynaklarından biri olduğu vurgulandı. 2016 yılında küresel karbon emisyonlarının yüzde 5'inin katı atıklardan kaynaklandığı bildirildi.

Dünya nüfusunun yüzde 16'sını oluşturan gelişmiş ülkelerin, katı atıkların yüzde 34'üne sebep olduğu, Doğu Asya ve Pasifik bölgesinin tek başına küresel katı atık hacminin yüzde 23'ünü oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.

Raporda sürdürülebilir katı atık yönetiminin oluşturulmasının öneminin altı çizilerek, toplanmayan ve doğru istiflenmeyen atıkların çevre ve insan sağlığına ciddi zararları olacağı vurgulandı.

Katı atık yönetimine ayrılacak maddi kaynakların, atıkların doğru yönetilmemesinin doğuracağı zararlarla kıyaslanamayacağı da ifade edildi.