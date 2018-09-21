3 boyutlu yazıcı dükkanına ilginç suçlama!

Kuveyt'te gerçeğine çok benzeyen insan figürleri üretimi üzerine uzmanlaşan 3 boyutlu yazıcı dükkanı, Şeyh Osman el Hamis'in "burada putperestlik yapılıyor" suçlaması üzerine kapatıldı.

Eleştirilerin ardından dükkanın 16 Temmuz'da kapatıldığı, raflarının da boşaltıldığı belirtilirken, kapatma emrini hangi kurumun verdiği açıklanmadı. Kuveytli yetkililerden ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Dükkanın varlığı Kuveyt'te büyük tartışmalara yol açmış, Twitter'da on binlerce paylaşım yapılmıştı.

Diğer dinlere saygısı bulunduğunu söyleyen dükkan sahibi Muhammed el Yusufi, "2018 yılında bir dükkan açtığımda putperestlikle suçlanacağım aklımın ucundan bile geçmezdi" diyerek, insanların kendi tercihlerini yapmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Abdülrahman el Nasır adlı bir Twitter kullanıcısı, 'putların topluma yönelik tehdit' olduğunu belirterek, "Bugün bu putlar süs eşyası veya anı olarak anılabilir fakat önümüzdeki yıllarda insanlar onlardan helallik istemeye başlayacaktır, sonunda da Allah'a tapmak yerine putlara tapacaklardır." dedi.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar ise, bu tartışmanın tamamen saçmalık olduğunu söyleyerek, alaycı paylaşımlarda bulundu.