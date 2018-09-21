Çin'den ABD'ye tehdit: Sonuçlarıyla yüzleşecekler

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Şuang, ABD'nin Rusya'dan savaş uçağı ve hava savunma sistemi alması sebebiyle Çin'e uyguladığı yaptırımlara tepki gösterdi.
Geng, "ABD tarafını derhal hatalarını düzeltmeye, yaptırımları kaldırmaya davet ediyoruz, aksi takdirde ABD yaptırımların sonuçlarıyla yüzleşecektir" ifadelerini kullandı.
Çinli sözcü, ABD yaptırımlarının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini söyledi. Geng Şuang, yaptırımların Çin ve ABD ordusu arasındaki ilişkilere zarar vereceğini de dile getirdi.
Rusya ile Çin arasındaki savunma işbirliğinin uluslararası yasalara uygun olduğunu söyleyen sözcü, Çin'in Rusya'yla işbirliğini artırmayı sürdüreceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin diplomasi kullanmadan yaptırım uygulamasını eleştiren bir açıklamada bulunmuştu.