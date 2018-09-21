21 Eylül 2018 08:11

Vietnam Cumhurbaşkanı Tran Dai Quang öldü

Vietnam Cumhurbaşkanı Tran Dai Quang öldü
Vietnam devlet medyasının haberlerine göre, Vietnam Cumhurbaşkanı Tran Dai Quang 61 yaşında yaşamını yitirdi.
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