AYRINTILAR GELİYOR..
21 Eylül 2018 08:11
Vietnam Cumhurbaşkanı Tran Dai Quang öldü
Vietnam devlet medyasının haberlerine göre, Vietnam Cumhurbaşkanı Tran Dai Quang 61 yaşında yaşamını yitirdi.
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Vietnam Cumhurbaşkanı Tran Dai Quang öldü
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