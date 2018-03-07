‘Kriz’ aşıldı; Türkiye'ye gelecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeni kurulan hükümetin başbakanı Tufan Erhürman’ın uzun süredir Ankara’dan randevu isteğine olumlu yanıt alamaması ile ilgili kriz, Başbakan Binali Yıldırım’ın davetiyle çözüldü.

DHA’dan Sefa Karahasan’ın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Yıldırım, Erhürman’ın Ankara’ya gelme isteğine uzun bir süredir cevap vermiyordu.

KKTC’de son dönemde Türkiye karşıtı çıkan haberler ve hükümetin kurulma sürecindeki tutumlar Ankara’nın rahatsız olduğu konuların başında geliyor. Ankara, bu süreçte şu anda hükümeti oluşturan Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti’den gerekli yakınlığı görmediği düşüncesinde.

Yıldırım, KKTC Başbakanı Erhürman ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı yarın Ankara’ya davet etti. Bu davet Ada’da olumlu yankı buldu ve KKTC heyetinin yarın Ankara’ya geleceği öğrenildi.

Yarın ilk olarak Anıtkabir’e gidecek olan KKTC heyeti, daha sonra Çankaya Köşkü’nde resmi törenle karşılanacak. Törenin ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek.

Erhürman ile Özersay’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile planlanan bir görüşmesi yok. Ancak Erdoğan’ın KKTC heyetini kabul edebileceği de ifade edildi.