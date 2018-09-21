Rıza Sarraf yeniden ortaya çıktı

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre Rıza Sarraf'ın, geçen hafta suşi yerken görüntülendiği Nobu'nun hemen karşısındaki Four Seasons Downtown Oteli'nde konakladığı ortaya çıktı.

Başka bir isimle oda rezervasyonu olduğu öğrenilen Sarraf, kapıda bekleyen Washington plakalı Cadillac Escalade marka, şoförlü lüks aracın önünde görüntülendi.

Sarraf'a eşlik eden FBI ajanı ya da özel bir korumanın olmaması dikkat çekti.

SAVCILIKLA ANLAŞMIŞTI

Önce otomobili otoparka sokan şoför 2 saat sonra aracı tekrar kapıya getirerek eşyaları bagaja yükledikten sonra ayrıldı. Kapıdaki görevlilerden biri ‘Yolculuk büyük ihtimalle Hamptons'a (2 saat mesafedeki New Yorklu zenginlerin yazlık semti)" dedi.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılanan Sarraf, daha az ceza almak için savcılıkla anlaşarak hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve itirafçı tanıklık yapmıştı.

Duruşmaların bitmesinden bir ay sonra New York'un Westchester Cezaevi'nde olduğu ortaya çıkan Sarraf'tan bir daha haber alınamamış ve cezaevi kayıtlarından ismi kaldırılmıştı.