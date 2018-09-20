ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Serkan Gölge açıklaması

T24- ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de tutuklu bulunan Türk-Amerikan çifte vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge hakkındaki hapis cezasının 7.5 yıldan 5 yıla düşürüldüğünü belirterek, mahkemenin kararından memnuniyet duyulduğu açıklamasında bulundu.

Bakanlık sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada “Türk mahkemesinin Dr. Gölge’nin cezasını düşürme kararından memnuniyet duyduk. Bununla birlikte, Dr. Gölge’nin davasının güvenilir kanıtlardan yoksun olduğuna ve derhal serbest bırakılarak ailesine tekrar kavuşması gerektiğine inanmayı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

Türkiye’deki ABD vatandaşları ile ABD diplomatik misyonlarının yerel çalışanlarına yönelik yargılamaların 'adil olmadığını' savunan Nauert, diğer adli kovuşturmalarla birlikte Gölge’nin davasını da yakından izlemeye devam edeceklerini kaydetti.