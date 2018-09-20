ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü

Maryland eyaletinin Aberdeen bölgesinde bulunan bir ecza dağıtım merkezinde gerçekleşen olayda, silahlı bir adam tarafından düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Maryland eyaletinde Aberdeen bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu belirtilirken, yaşanan olay sonrasında The Harford County şerif ofisinden bölgeden uzak durulması yönünde uyarı yapıldı.

​The Harford County şerif ofisi yaptığı açıklamada saldırıyı doğruladıklarının belirtti. Ofisten yapılan açıklama, "Spesutia ve Perryman yollarının geçtiği bölge üzerinde bir silahlı saldırının meydane geldiğini doğrulayabiliriz. Birden fazla kurban var. Durum halen karışık. Lütfen, bölgeden uzak durun" denildi.

​Olay hakkında bir açıklama da Maryland Valisi Larry Logan'dan geldi. Logan, "Aberdeen'de meydana gelen korkunç saldırıyı yakından takip ediyoruz. Dualarımız, olaydan etkilenen vatandaşlarımız ve onları kurtarmak için müdahale eden görevlilerle birlikte. Eyalet yetkilileri her türlü desteği sunmaya hazırdır" dedi.