Katil zanlısının robot resmi 37 yıl sonra çizildi

HAMBURG polisi, çifte cinayeti soruşturmak için oluşturduğu ‘Cold Cases’ adlı özel ekibinin elde ettiği yeni bulgularla katil zanlısının robot resmi çizildi. Hamburg polisinin verdiği bilgiye göre Haluk ile Michael, 16 Haziran 1981 tarihinde bisiklete binmek ve oynamak için buluştular. Bir görgü tanığı çocukları saat 19.20’de Boberger Dünen oto parkı yakınlarında gördü. Görgü tanığı, Haluk ile Michael’in, park yerindeki bir aracın yanında duran şahsa doğru gittiklerini ifade etti. Bir başka görgü tanığı da çocukları akşam saatlerinde Die Reit doğal parkında balık avlayan bir erkeğin yanında gördüğünü bildirdi. O günden sonra bir daha haber alınamayan çocukların cesetleri, 29 Temmuz 1981 tarihinde Die Reit doğal parkında bulundu.

AYNI KİŞİ OLABİLİR

Polis, Boberger Dünen oto parkındaki erkekle Die Reit doğal parkında balık avlayanın aynı kişi olduğunu düşünüyor. Çocukların katili olarak aranan kişi olay tarihinde 30 yaşlarında, 1.80-1.85 metre boyunda, koyu renk saçlı idi ve saçı ensesinde yuvarlak kesilmişti.

Hamburg polisi ve savcılık soruşturmayı Hamburg çevresindeki pedofiller üzerinde yoğunlaştırdı. Ayrıca, cinayetin aydınlatılmasına yardımcı olacak kişiye 3 bin euro ödül vaat edildi.

Polis, cinayetle ilgili bilgisi olanların 040-4286 56212 numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceklerini bildirdi.