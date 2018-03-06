ABD'li istihbaratçılardan Suriye'ye müdahale sinyali

Coast, Amerikan yönetiminin Beşar Esad rejiminin kimyasal saldırılarına karşı rejime yönelik geçen yıla benzer bir saldırı düzenlenmesini konuştuğunu söyledi.

Toplantıya Savunma İstihbarat Direktörü Korgeneral Robert P. Ashley, Jr. da katıldı.

Senatörlerin sorularını yanıtlayan iki istihbaratçı Suriye’ye bir ABD harekatının da sinyanlerini verdi.

Coast Suriye’de kullanılan klor gazını kitle imha silahı olarak değerlendirdiklerini belirterek “Suriye’de sarinden çok klor kullanılıyor. Son saldırıları hali hazırda değerlendiriyoruz. Bununla ilgili henüz tam bilgi sahibi değiliz. Taraflar birbirini suçluyor. Henüz değerlendirmeyi tamamlamış değiliz ancak bu konuda oldukça kaygılıyız. Başkanın geçen yılki saldırıya verdiği tepkiyi gördünüz. Bu, şu anda biz konuşurken bile ciddi bir şekilde tartışılıyor ancak yine ifade ediyorum bu kapalı bir oturumda konuşulmalı" dedi.(cnntürk)