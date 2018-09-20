Merkel'den Brexit açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere’nin AB’den çıkışının müzakerelerinin dostça ve saygılı bir atmosferde geçmesini, dilediğini ve Brexit sonrası da İngiltere’ye özellikle güvenlik alanında işbirliğinin devam etmesini umduğunu açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avusturya’nın Salzburg kentinde düzenlenen Avrupa Birliği gayriresmi liderler zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Brexit’in “iyi bir atmosferde” gerçekleşmesini umduğunu söyledi.

Merkel, İngiltere’nin AB’den ayrılması (Brexit) konusunda iki taraf arasında süren müzakerelerin karşılıklı saygının hakim olduğu iyi bir atmosferde geçmesini umduğunu dile getirdiği açıklamasında, Brexit sonrası Londra ile işbirliğinin başta “iç ve dış güvenlik” olmak üzere belirli alanlarda sürdürüleceğine inandığını kaydetti.

İngiltere ile AB arasındaki müzakerelerde önemli bir döneme girildiğini ve İngiltere Başbakanı Theresa May’ın kendilerini bilgilendireceğini belirten Merkel, zirvede bu konunun da ele alınacağını söyledi.

AB SINIR MUHAFIZLARI

Salzburg’daki zirvede görüşülecek diğer bir konunun ise göç olduğunu belirten Merkel, bu konuda AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, Birliğin sınır koruma ajansı Frontex’in genişletilmesine ilişkin sunduğu önerilerin önemli olduğunu söyledi.

MASSEN’İN GÖREVDEN ALINMASI

Merkel ayrıca, Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı başkanı Hans-Georg Maassen'in görevinden alınarak İçişleri Bakanlığı’nda müsteşarlık görevine getirilecek olmasına ilişkin de değerlendirmede bulundu. Koalisyon hükümetinde yer alan üç partinin genel başkanının yaptıkları toplantıda “Anayasayı Koruma Teşkilatında başkanlık yapan kişiye koalisyondaki tüm partilerin güven duyması gerektiği” konusunda anlaştıklarını ifade eden Merkel, "Bu güven, koalisyonun bazı kesimlerinde yoktu" dedi. Maassen'in bu nedenle görevden alındığını belirten Merkel, kararın doğru ve önemli olduğunu söyledi.