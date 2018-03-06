ABD: Rusya, Türkiye’yle yakınlaşarak...

ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Departmanı Müdürü Robert Ashley, Rusya ve Türkiye arasındaki yakınlaşmanın NATO’daki anlaşmazlıkları derinleştirmeye yönelik olduğunu belirtti.

Ashley'in ABD Kongresi'ne yazılı olarak verdiği ifadede, "Rusya'nın, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan yönetimindeki Türk hükümetiyle bağlantıları, Türkiye'ye silah satışları ve Mısır ile Libya'ya giderek artan ilgi, Rusya'nın stratejik amacını yansıtıyor: Akdeniz ve NATO'nun güney sınırlarında etkisini yayma fırsatlarını arttırmak ve ayrıca NATO'daki anlaşmazlıkları derinleştirmek" dendi.

‘RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ EYLEMLERİ SAVAŞIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRDİ'

Ayrıca Rusya'nın Suriye'deki operasyonunu değerlendiren Ashley, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rus askerlerin Suriye'ye müdahalesi çatışmanın gidişatını değiştirerek (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad rejimini güçlendirdi ve Moskova'ya kendini, Ortadoğu'daki bölgesel güçler arasında güvenilir arabulucu olarak konumlandırma fırsatını verdi."